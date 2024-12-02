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Александр Емельяненко подписал контракт с новой организацией

Александр Емельяненко подписал контракт с неизвестной организацией.

«Ну вот, люди добрые, подписываю контракт с организацией. Вот здесь тщательно, как у школьника, моя рука лежит и что-то скрывает. Догадайтесь что», – сказал Александр Емельяненко.

Емельяненко последний официальный бой провел в ноябре 2021 года, проиграв удушающим приемом бразильцу Марсио Сантосу.

Александр Емельяненко: «Мы такая нация, что сначала нам страшно, а потом становится похер. А когда нам похер, то всем становится страшно»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Александра Емельяненко
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Александр Емельяненко: «Мы такая нация, что сначала нам страшно, а потом становится похер. А когда нам похер, то всем становится страшно»
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