Артур Бетербиев: «Времени не много, но этого хватит для подготовки к реваншу с Биволом»
Артур Бетербиев рассказал о подготовке к реваншу с Дмитрием Биволом.
«Времени осталось не много, но мне этого хватит для подготовки к реваншу. Я уже два месяца тренируюсь. В процессе подготовки будем разбирать ошибки прошлого боя и готовить тактику на следующий.
Мне это очень интересно, ведь реванша в профессиональной карьере у меня еще не было. Для меня это все новое, посмотрим, как получится», – сказал Артур Бетербиев.
Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Реванш состоится 22 февраля.
Реванш Бетербиева и Бивола – уже в феврале. Что важно знать?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
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