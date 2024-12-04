Артур Бетербиев: «Времени не много, но этого хватит для подготовки к реваншу с Биволом»

Артур Бетербиев рассказал о подготовке к реваншу с Дмитрием Биволом.

«Времени осталось не много, но мне этого хватит для подготовки к реваншу. Я уже два месяца тренируюсь. В процессе подготовки будем разбирать ошибки прошлого боя и готовить тактику на следующий.

Мне это очень интересно, ведь реванша в профессиональной карьере у меня еще не было. Для меня это все новое, посмотрим, как получится», – сказал Артур Бетербиев .

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Реванш состоится 22 февраля.

Реванш Бетербиева и Бивола – уже в феврале. Что важно знать?