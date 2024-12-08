Волков может провести третий бой с Ганом
Александр Волков может получить третий бой с Сирилом Ганом.
«UFC может предложить провести третий бой. Такой вариант не исключен», – подтвердили в команде бойца UFC Александра Волкова.
Напомним, Ган победил Волкова раздельным решением судей на UFC 310.
Александр Волков будет претендентом на титул в тяжелом весе, несмотря на поражение от Сирила Гана
Волков – о судье, отдавшей второй раунд Гану: «Может быть, ей больше понравилось тело Сирила»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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