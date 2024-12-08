Волков – о судье, отдавшей второй раунд Гану: «Может быть, ей больше понравилось тело Сирила»

Александр Волков высказался о судье, отдавшей второй раунд Сирилу Гану.

«Я не знаю, работает ли она над своими навыками судейства или просто иногда приходит посмотреть бои, потому что ей это нравится. Потом отдает победу тому, кому захочет. Может быть, ей больше понравилось тело Сирила Гана », – считает боец UFC Александр Волков .

Речь идет об Аделаиде Берд, посчитавшей второй раунд в пользу Сирила Гана. Жуничиро Камиджо также посчитал второй отрезок в пользу француза.

Судейские записки боя Волков – Ган: двое судей отдали Сирилу второй раунд

Волков обидно проиграл Гану – судей освистали даже трибуны. Как так?