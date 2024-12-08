Судейские записки боя Волков – Ган: двое судей отдали Сирилу второй раунд
Появились судейские записки поединка Александра Волкова и Сирила Гана.
Первый раунд единогласно за Ганом, третий – за Волковым. Второй отрезок Сирил выиграл со счетом 2-1.
Сирил Ган победил Александра Волкова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28) на UFC 310.
UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Ган победил Волкова, Евлоев победил Стерлинга и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
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