Деметриус Джонсон: «Мне предложили $2 млн за бой! Но я отказался. Мне больше неинтересно драться»

Деметриус Джонсон исключил возвращение в MMA.

«Ребята, мне предложили $2 млн за бой! Я отказался, мне больше неинтересно драться. Скоро выложу видео на ютубе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон .

Пантожа – после победы над Асакурой: «Это уровень UFC. Думали, какой-то японец может просто забрать пояс?»

Деметриус Джонсон: «Деньги с ютуба слишком хороши, чтобы вернуться на ONE Fight Night 26»