Деметриус Джонсон: «Мне предложили $2 млн за бой! Но я отказался. Мне больше неинтересно драться»
Деметриус Джонсон исключил возвращение в MMA.
«Ребята, мне предложили $2 млн за бой! Я отказался, мне больше неинтересно драться. Скоро выложу видео на ютубе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.
Пантожа – после победы над Асакурой: «Это уровень UFC. Думали, какой-то японец может просто забрать пояс?»
Деметриус Джонсон: «Деньги с ютуба слишком хороши, чтобы вернуться на ONE Fight Night 26»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Деметриуса Джонсона
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