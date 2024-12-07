Деметриус Джонсон: «Деньги с ютуба слишком хороши, чтобы вернуться на ONE Fight Night 26»
Деметриус Джонсон не собирается возобновлять карьеру.
«Деньги с ютуба слишком хороши, чтобы вернуться и драться на ONE Fight Night 26», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC и ONE Championship Деметриус Джонсон.
Напомним, в сентябре Джонсон объявил о завершении карьеры.
ONE Fight Night 26 состоялся сегодня в Бангкоке.
Почему нам всем будет не хватать Деметриуса Джонсона
Деметриус Джонсон − о завершении карьеры: «Джиу-джитсу кажется мне сложнее, ММА уже не так интересны»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Деметриуса Джонсона
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