Деметриус Джонсон: «Деньги с ютуба слишком хороши, чтобы вернуться на ONE Fight Night 26»

Деметриус Джонсон не собирается возобновлять карьеру.

«Деньги с ютуба слишком хороши, чтобы вернуться и драться на ONE Fight Night 26», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC и ONE Championship Деметриус Джонсон.

Напомним, в сентябре Джонсон объявил о завершении карьеры.

ONE Fight Night 26 состоялся сегодня в Бангкоке.

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