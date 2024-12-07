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Деметриус Джонсон: «Деньги с ютуба слишком хороши, чтобы вернуться на ONE Fight Night 26»

Деметриус Джонсон не собирается возобновлять карьеру.

«Деньги с ютуба слишком хороши, чтобы вернуться и драться на ONE Fight Night 26», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC и ONE Championship Деметриус Джонсон.

Напомним, в сентябре Джонсон объявил о завершении карьеры.

ONE Fight Night 26 состоялся сегодня в Бангкоке.

Почему нам всем будет не хватать Деметриуса Джонсона

Деметриус Джонсон − о завершении карьеры: «Джиу-джитсу кажется мне сложнее, ММА уже не так интересны»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Деметриуса Джонсона
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