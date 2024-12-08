Пантожа – после победы над Асакурой: «Это уровень UFC. Думали, какой-то японец может просто забрать пояс?»
Алешандре Пантожа прокомментировал победу над Каем Асакурой.
«Это уровень UFC. Думали, что какой-то японец может просто придти и забрать пояс? Нет.
Я долго отрабатывал этот прием. У меня отличная команда, которая прекрасно меня поддерживала. Мы проделали большую работу.
Если Деметриус Джонсон не исключает возвращение в спорт, то я его жду», – заявил чемпион UFC Алешандре Пантожа.
Пантожа победил Кая Асакуру удушающим приемом в главном событии UFC 310 и защитил пояс наилегчайшего веса.
UFC 310: Рахмонов победил Гэрри, Волков проиграл Гану, Евлоев победил Стерлинга и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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