Пантожа – после победы над Асакурой: «Это уровень UFC. Думали, какой-то японец может просто забрать пояс?»

Алешандре Пантожа прокомментировал победу над Каем Асакурой.

«Это уровень UFC. Думали, что какой-то японец может просто придти и забрать пояс? Нет.

Я долго отрабатывал этот прием. У меня отличная команда, которая прекрасно меня поддерживала. Мы проделали большую работу.

Если Деметриус Джонсон не исключает возвращение в спорт, то я его жду», – заявил чемпион UFC Алешандре Пантожа .

Пантожа победил Кая Асакуру удушающим приемом в главном событии UFC 310 и защитил пояс наилегчайшего веса.

UFC 310: Рахмонов победил Гэрри, Волков проиграл Гану, Евлоев победил Стерлинга и другие бои

Рахмонов и Мухаммад провели стердан в октагоне на UFC 310