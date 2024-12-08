Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут реванш 8 февраля на UFC 312
Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут второй бой.
Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси проведет реванш с Шоном Стриклендом на UFC 312 8 февраля в Сиднее. Первый бой состоялся в январе-2024: Дю Плесси выиграл раздельным решением судей.
Соглавное событие – бой Вэйли Чжан, которая проведет защиту титула в легчайшем весе против Татьяны Суарес.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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