Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут реванш 8 февраля на UFC 312

Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут второй бой.

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси проведет реванш с Шоном Стриклендом на UFC 312 8 февраля в Сиднее. Первый бой состоялся в январе-2024: Дю Плесси выиграл раздельным решением судей.

Соглавное событие – бой Вэйли Чжан , которая проведет защиту титула в легчайшем весе против Татьяны Суарес .

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