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Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут реванш 8 февраля на UFC 312

Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут второй бой.

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси проведет реванш с Шоном Стриклендом на UFC 312 8 февраля в Сиднее. Первый бой состоялся в январе-2024: Дю Плесси выиграл раздельным решением судей.

Соглавное событие – бой Вэйли Чжан, которая проведет защиту титула в легчайшем весе против Татьяны Суарес.

Хамзат Чимаев намекнул на бой с Дрикусом дю Плесси

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
logoДрикус дю Плесси
logoТатьяна Суарес
logoШон Стрикленд
logoUFC
logoВэйли Чжан
logoMMA
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