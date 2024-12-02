Хамзат Чимаев намекнул на бой с Дрикусом дю Плесси
Хамзат Чимаев намекнул на бой с Дрикусом дю Плесси.
Чимаев отметил аккаунт чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса дю Плесси в твиттере и опубликовал фото Дональда Трампа, который на кого-то показывает пальцем. Позже Хамзат удалил публикацию.
На турнире UFC 305 Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Хамзат Чимаев 26 октября победил Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде.
Дрикус дю Плесси: «Бой с Хамзатом – это 100% то, чего я хочу»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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