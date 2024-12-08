Мовсар Евлоев: «Если Уайт считает, что я не заслуживаю титула, пусть даст мне еще один бой. Продолжу побеждать до 100-0»

Мовсар Евлоев обратился к Дане Уайту после боя с Алджамейном Стерлингом.

«Если Дана Уайт считает, что я не заслуживаю титула, пусть даст мне еще один бой. Я продолжу побеждать. Даже до 100-0. Тогда они подумают о бое за титул», – сказал боец UFC Мовсар Евлоев .

На UFC 310 Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга. Это его девятая победа подряд в лиге.

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