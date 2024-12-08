Умар поздравил Евлоева: «Ты сегодня молодец, брат»
Умар Нурмагомедов поздравил Мовсара Евлоева с победой.
«Ты сегодня молодец, брат», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Напомним, Евлоев победил Алджамейна Стерлинга на UFC 310. Это его девятая победа подряд.
UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Ган – Волков, Евлоев победил Стерлинга и другие бои
Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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