Хабиб – о Евлоеве: «Думаю, он заслуживает титульника»
Хабиб считает, что Мовсар Евлоев заслужил титульник в UFC.
«19-0 в MMA и 9-0 в UFC. Думаю, Евлоев заслуживает титульного боя», – написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.
На UFC 310 Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга. Это его девятая победа подряд в лиге.
Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Хабиба Нурмагомедова
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