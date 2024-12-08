Хабиб – о Евлоеве: «Думаю, он заслуживает титульника»

Хабиб считает, что Мовсар Евлоев заслужил титульник в UFC.

«19-0 в MMA и 9-0 в UFC. Думаю, Евлоев заслуживает титульного боя», – написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов .

На UFC 310 Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга. Это его девятая победа подряд в лиге.

Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?