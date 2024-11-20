Стерлинг − о переносе боя Евлоева в прелимы UFC 310: «Это не повлияло на гонорары»
Алджамейн Стерлинг высказался о переносе боя с Мовсаром Евлоевым в прелимы UFC 310.
«Перенос моего боя в прелимы? В UFC могут делать то, что они хотят. Изменились ли гонорары? Лол, насколько я знаю, нет», − написал в соцсетях полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг, который в ночь на 8 декабря подерется с Мовсаром Евлоевым в прелимах UFC 310.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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