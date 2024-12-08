Евлоев – после победы над Стерлингом: «Я всегда готов к титульному шансу»

Мовсар Евлоев хочет провести титульный бой в UFC.

«Титульник? Кто знает? Я всегда готов к титульному шансу», – сказал боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев .

На UFC 310 Евлоев единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга . Это его девятая победа подряд в лиге.

Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?