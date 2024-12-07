Царукян – о Махачеве: «Лучший боец дивизиона, однозначно. Но я готов стать чемпионом»
Арман Царукян считает Ислама Махачева лучшим бойцом легкого веса UFC.
«Махачев – лучший боец в нашем дивизионе, однозначно. Он пару раз защитил титул, но я невероятно заряжен и готов стать чемпионом.
Раскрыть мою секретную технику? Как, если она секретная? Пусть это будет сюрприз на 18 января. Я хочу получить бонус, поэтому намерен ее применить», – сказал боец UFC Арман Царукян.
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Махачев – о Царукяне: «Я знал, что снова подерусь с Арманом. Легкий дивизион контролируют бойцы с хорошей борьбой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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