Махачев − об анонсе реванша с Царукяном: «Второй раунд»

Ислам Махачев намекнул на желание финишировать Армана Царукяна.

«Второй раунд», − прокомментировал анонс реванша с Арманом Царукяном чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, что бой между Махачевым и Царукяном возглавит турнир UFC 311, в 2019 году Ислам победил Армана в поединке на турнире в Санкт-Петербурге.

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