UFC объявил о реванше между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном

Ислам Махачев и Арман Царукян возглавят турнир UFC 311.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном .

В 2019 году бойцы дрались на турнире в Санкт-Петербурге, тогда Ислам победил единогласным решением судей.

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