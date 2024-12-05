UFC объявил о реванше между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном
Ислам Махачев и Арман Царукян возглавят турнир UFC 311.
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
В 2019 году бойцы дрались на турнире в Санкт-Петербурге, тогда Ислам победил единогласным решением судей.
Царукян хочет защищать титул в бою с Оливейрой: «Наш первый бой был очень близким»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости