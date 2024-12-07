Махачев – о Царукяне: «Я знал, что снова подерусь с Арманом. Легкий дивизион контролируют бойцы с хорошей борьбой»

Ислам Махачев не удивлен, что снова подерется с Арманом Царукяном.

«Знал ли я, что снова подерусь с Арманом? Да, если посмотреть его бои, то можно увидеть, насколько у него хорошие навыки и борьба.

Легкий дивизион контролируют бойцы с хорошей борьбой. Это происходит уже много лет, начиная с Хабиба. Поэтому Царукян сейчас занимает первую строчку. Это настоящий претендент, с которым я хочу биться», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, Махачев и Царукян проведут реванш на UFC 311.

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