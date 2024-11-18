Хрюнов о поединке Дацик – Емельяненко: «Вряд ли это возможно организовать»
Владимир Хрюнов считает, что Александр Емельяненко не подерется с Вячеславом Дациком.
«Станцию «Бой Дацик – Емельяненко» мы уже проехали. Вряд ли это возможно организовать», – считает промоутер Владимир Хрюнов.
В Ингушетии готовы организовать реванш Емельяненко – Дацик
Хрюнов – о поражении Дацика: «Слава – уникальная личность, которая не подлежит никакому контролю. Выйти на бой после трех тренировок – это его решение»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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