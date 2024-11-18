0

Хрюнов о поединке Дацик – Емельяненко: «Вряд ли это возможно организовать»

Владимир Хрюнов считает, что Александр Емельяненко не подерется с Вячеславом Дациком.

«Станцию «Бой ДацикЕмельяненко» мы уже проехали. Вряд ли это возможно организовать», – считает промоутер Владимир Хрюнов.

В Ингушетии готовы организовать реванш Емельяненко – Дацик

Хрюнов – о поражении Дацика: «Слава – уникальная личность, которая не подлежит никакому контролю. Выйти на бой после трех тренировок – это его решение»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Хрюнов
logoАлександр Емельяненко
logoMMA
logoВячеслав Дацик
logoбокс
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
В команде Дацика заявили, что бой с Александром Емельяненко не актуален
27 мая, 07:47
Реванш Дацика и Емельяненко может состояться в конце февраля
1020 января, 12:47
Владимир Хрюнов: «Реванш Дацика и Емельяненко может состояться в октябре»
325 августа 2023, 08:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Емельяненко вызвал Исмаилова: «Лысина не горит? Готов подраться по правилам бокса?»
135 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
89сегодня, 10:01
Оливейра – об усталом виде на пресс-конференции: «Пять раундов, сильный ударник в соперниках... Мне очень нужна была кровать»
6сегодня, 09:05Фото
Том Аспиналл: «Не хочу снова быть резервным бойцом»
сегодня, 08:58
Джонс – о возвращениии Тайсона: «Тяжелое зрелище. Майк продал бой отрывками с тренировок и своим внешним видом»
3сегодня, 08:47
Дана Уайт: «Тайсон был прав, а я – нет. Пол ничего не смог с ним сделать»
6сегодня, 08:08
Хукер – о вызове Чендлера Холлоуэю: «BMF – не наш титул. Он создан для фанатов»
сегодня, 07:57
Джонс – о поединке с Монсоном: «Это несерьезная история. Нет никакой договоренности»
2сегодня, 06:57
Джонс – об оскорблении Миочича перед боем: «Он это сказал, а я заставил его заплатить»
5сегодня, 06:48
Шаблий – о поединке Тайсона и Пола: «Понимал, что дело пахло кринжом. Лучше бы Майк дрался с ровесником»
1сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37