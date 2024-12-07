Маккензи Дерн и Аманда Рибас возглавят первый турнир UFC в 2025-м
Маккензи Дерн и Аманда Рибас возглавят первый турнир UFC в 2025 году.
Бой в минимальном весе состоится в ночь на 12 января в Лас-Вегасе (США) и возглавит UFC Fight Night 249.
Напомним, что для девушек это будет реванш. В октябре 2019-го Рибас победила единогласным решением судей.
Дерн в августе победила Лупиту Годинес. Всего у нее 14 побед и пять поражений.
Рибас в марте проиграла решением Роуз Намаюнас. На ее счету 13 побед и пять поражений.
Она оформила самый страшный нокаут в UFC, работает врачом и скрывает от родителей, что дерется
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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