Маккензи Дерн и Аманда Рибас возглавят первый турнир UFC в 2025-м

Маккензи Дерн и Аманда Рибас возглавят первый турнир UFC в 2025 году.

Бой в минимальном весе состоится в ночь на 12 января в Лас-Вегасе (США) и возглавит UFC Fight Night 249.

Напомним, что для девушек это будет реванш. В октябре 2019-го Рибас победила единогласным решением судей.

Дерн в августе победила Лупиту Годинес. Всего у нее 14 побед и пять поражений.

Рибас в марте проиграла решением Роуз Намаюнас . На ее счету 13 побед и пять поражений.

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