Ян – о нокдауне в бою с Фигейредо: «Легкий секундный потряс, но я был в адекватном состоянии. Такое бывает»
Петр Ян прокомментировал нокдаун в поединке с Дейвисоном Фигейредо.
«Когда Фигейредо попал и был нокдаун, я подумал: «Новый год еще не наступил, а фейерверки уже раздают». Был легкий секундный потряс, но я был в адекватном состоянии – сразу среагировал, начал вставать, двигаться. Такое бывает. Это жесткий спорт, нужно вставать и двигаться дальше. Бывает всякое», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.
Напомним, Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.
Ян – Двалишвили: «Перед боем ты сказал, что Фигейредо – главный претендент на титул. Что теперь?»
Ян – после победы над Фигейредо: «Чувствовал, что веду по раундам. Но один раз UFC меня очень сильно опрокинули»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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