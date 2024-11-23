Ян – о нокдауне в бою с Фигейредо: «Легкий секундный потряс, но я был в адекватном состоянии. Такое бывает»

Петр Ян прокомментировал нокдаун в поединке с Дейвисоном Фигейредо.

«Когда Фигейредо попал и был нокдаун, я подумал: «Новый год еще не наступил, а фейерверки уже раздают». Был легкий секундный потряс, но я был в адекватном состоянии – сразу среагировал, начал вставать, двигаться. Такое бывает. Это жесткий спорт, нужно вставать и двигаться дальше. Бывает всякое», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян .

Напомним, Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.

Ян – Двалишвили: «Перед боем ты сказал, что Фигейредо – главный претендент на титул. Что теперь?»

Ян – после победы над Фигейредо: «Чувствовал, что веду по раундам. Но один раз UFC меня очень сильно опрокинули»