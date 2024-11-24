Страшная вертушка и хай-кик, отправивший соперницу в больницу. Турнир UFC в Китае – безумие

Пугающе эффектно.

Турнир UFC Fight Night в Макао, наполненный бойцами из Китая, – конвейер для досрочных побед.

Шесть финишей, пять нокаутов и целых четыре бонуса за выступление вечера – ну красота.

Сяо Лун проиграл в финале Road to UFC, но все равно попал на турнир промоушена. И воспользовался шансом

Для Сяо Луна попадание в прелимы турнира UFC в Макао – уже победа. Лун пытался пробиться в главный промоушен мира три года: в 2021-м он неудачно выступил на Претендентской серии Даны Уайта, через два года – отобрался в финал отборочного турнира Road to UFC, но в заключительном поединке проиграл раздельным решением.

Но, похоже, матчмейкеры все-таки оценили рвение Луна и свели его с китайцем Кванг Ле. Бойцы не разочаровали. Уже с первого раунда они активно обменивались ударами, практически не вспоминая о борьбе. Более крепким оказался Лун – во втором раунде он поймал нужный темп, а в третьем – завершил поединок нокаутом .

Сяо Лун пробивает джеб – мимо цели

После чего выбрасывает точный и сильный правый прямой

Ши Мин жестко вырубила Фен Ксяокан в финале отборочного турнира UFC. Ксяокан увезли на носилках

Один из поединков прелимов – финал отборочного турнира Road to UFC, проводящийся для спортсменов из Азии. В нем встретились Ши Мин и Фен Ксяокан – китаянки из минимального веса (категория до 53 кг). Более высокая и длиннорукая Фен Ксяокан считалась значительной фавориткой.

Но в итоге поединок оказался намного более конкурентным. В первом раунде Мин перевела соперницу на канвас, но Ксяокан сделала реверс и оказалась в маунте. Во второй пятиминутке миниатюрные девушки перестреливались акцентированными, но не очень сильными ударами. Казалось, поединок идет к решению.

Но нет – спустя 40 секунд после начала третьего раунда Ши Мин взорвалась хай-киком после показа на проход в ноги и зарядила в челюсть, задев еще и шею. После боя Ксяокан унесли на носилках. Подробнее – в этом тексте .

Мин подсаживается, показывая, что будет проходить в ноги

Ксяокан реагирует на финт, а Мин в этот момент заряжает хай-кик

Новый нокаут – снова в финале Road to UFC и снова от более низкого бойца

После финала в женском минимальном весе встретились претенденты на контракт UFC из мужского наилегчайшего. Длиннющий Киру Синх Сахота сошелся с Донг Хун Чоем. В этом финале явного фаворита не было, несмотря на угрожающе большое преимущество в росте Сахота.

Сахота начал более активно. Он выбрасывал большое количество разнообразных ударов и финтов, а Чой достаточно спокойно двигался по октагону, не реагируя на движение соперника. Ближе к середине раунда он прорвался на ближнюю дистанцию и нанес несколько плотных ударов. Спустя три минуты после начала раунда Чой снова ворвался на ближнюю дистанцию и пробил трехударную комбинацию:

Чой пробивает правый боковой

Левый боковой – в блок

Правый оверхенд – нокаут

Китайский полутяж Жанг Мингианг – коллекционер нокаутов. В этот раз вырубил дебютанта Оззи Диаза

Одна из главных восходящих звезд китайских ММА закрывала предварительный кард турнира в Макао. Жанг Мингианг – 26-летний проспект, перед поединком собравший серию из 10 досрочных побед. Матчмейкеры свели его с Оззи Диазом – далеко не самым солидным соперником, проигрывавшем Джо Пайферу на Претендентской серии два года назад.

Крепкий Мингианг сразу занял позицию в центре октагона. Оззи Диаз совсем не выглядел испуганным и не стеснялся отвечать. Бойцы постоянно пересекались, пробивая джебы, а спустя несколько таких взаимных ударов Мингианг немного изменил стратегию. Он показал, что будет бить джеб, но вместо этого переключился на локоть. Получилось отлично.

Мингианг вытягивает руку вперед

Но вместо предполагаемого джеба пробивает локтем

Габриэлла Фернандес проигрывала Ванг Конг два раунда, а затем внезапно задушила

Ударница Ванг Конг, побеждавшая Валентину Шевченко по правилам кикбоксинга, встречалась с джитсершей Габриэллой Фернандес. В первом и втором раундах Фернандес никак не могла дать сопернице отпор. Конг загнала ее к сетке и разбивала размашистыми ударами, параллельно защищаясь от попыток проходов в ноги.

Второй раунд продолжился в том же стиле. Конг великолепно двигалась по октагону – поединок казался настоящим мисматчем. Фернандес отвечала на наскоки соперницы, но просто не могла ее настигнуть. Стабильное доминирование Конг внезапно разрушил точный хай-кик от Фернандес, за которым последовал мощный левый прямой – фаворитка упала на канвас.

Пытаясь уйти от добивания, Конг повернулась спиной и запустила соперницу в идеальную позицию. Джитсерша Фернандес моментально этим воспользовалась:

Муслим Салихов вырубил Сонга Кенана любимым ударом с разворота. Лучший нокаут вечера!

40-летний Муслим Салихов продолжает драться на высоком уровне. После победы раздельным решением над Сантьяго Понзиниббио его свели с еще одним ветераном – Сонгом Кенаном. Как и Салихов, Кенан подходил к поединку после победы, в августе перебив Рики Гленна. В общем, матчмейкеры UFC соорудили отличное противостояние между ветеранами.

На первых минутах Салихов много атаковал калф-киками и пробивал реактивные уширо-гери. А вот Кенан не попадал – соперник грамотно контролировал дистанцию. Бойцы дрались не в самом высоком темпе, но затем Салихов поднял зрителей с кресел ударом с разворота. На этот раз – в голову. Шикарный нокаут .

Идеальное попадание – пяткой в незащищенную челюсть:

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Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC