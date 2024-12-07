Битвы взглядов перед UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Волков – Ган, Евлоев – Стерлинг
В Лас-Вегасе состоялось церемониальное взвешивание перед UFC 310. После него состоялись финальные битвы взглядов.
Турнир возглавит титульный поединок в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Кайем Асакурой. Соглавное событие – бой в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри.
На турнире выступят тяжеловесы Александр Волков и Сирил Ган, которые проведут реванш. В прелимах подерутся Алджамейн Стерлинг и Мовсар Евлоев.
Основной кард начнется 8 декабря в 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?
От подпольного бойцовского клуба до титульника UFC. История блогера-хулигана
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ютуб-канал UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости