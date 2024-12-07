Битвы взглядов перед UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Волков – Ган, Евлоев – Стерлинг

В Лас-Вегасе состоялось церемониальное взвешивание перед UFC 310 . После него состоялись финальные битвы взглядов.

Турнир возглавит титульный поединок в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Кайем Асакурой. Соглавное событие – бой в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри .

На турнире выступят тяжеловесы Александр Волков и Сирил Ган , которые проведут реванш. В прелимах подерутся Алджамейн Стерлинг и Мовсар Евлоев .

Основной кард начнется 8 декабря в 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?

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