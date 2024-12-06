Взвешивание UFC 310: Волков тяжелее Гана, Евлоев и Стерлинг в весе
В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310, в главном бою которого пройдет титульник в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Каем Асакурой.
За сутки до турнира состоялась официальная процедура взвешивания:
Алешандре Пантожа (56,5 кг) – Кай Асакура (56,5 кг);
Шавкат Рахмонов (77,56 кг) – Иэн Гэрри (77,56 кг);
Сирил Ган (111,36 кг) – Александр Волков (115,44 кг);
Брайс Митчелл (66,2 кг) – Крон Грейси (65,5 кг);
Нейт Ландвер (66 кг) – Ду Хо Чой (66,2 кг);
Мовсар Евлоев (66 кг) – Алджамейн Стерлинг (66 кг).
Битвы взглядов UFC 310: Волков − Ган
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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