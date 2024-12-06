Взвешивание UFC 310: Волков тяжелее Гана, Евлоев и Стерлинг в весе

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310, в главном бою которого пройдет титульник в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Каем Асакурой.

За сутки до турнира состоялась официальная процедура взвешивания:

Битвы взглядов UFC 310: Волков − Ган

Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри