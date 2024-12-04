Константин Цзю: «Не хотел, чтобы первый бой Бетербиева и Бивола состоялся. Но реванш нужен»
Константин Цзю прокомментировал реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
«Не хотел, чтобы первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся. Но сейчас понимаю, что реванш нужен. Хочется точно ответить на вопрос, кто выиграл», – сказал Константин Цзю.
Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Реванш состоится 22 февраля.
Цзю – о поединке Бетербиев – Бивол: «Доволен боем, но ожидал другого исхода»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «РИА Новости Спорт»
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