Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили провели первый стердаун перед UFC 311

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, посвященная UFC 311. Турнир пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января.

Соглавное событие – титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым .

Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые