Уайт − об Умаре: «Мы предложили ему бой с Мерабом посреди ночи, но он сказал: «В любое время, в любом месте»
Дана Уайт рассказал, как Умар Нурмагомедов отреагировал на бой с Мерабом Двалишвили.
«Когда мы позвонили Умару, он спал в Дагестане. Но мы получили ответ: «Да, черт возьми. В любое время и в любом месте» − сказал президент UFC Дана Уайт.
Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили на UFC 311
Уайт − о Мерабе: «Он пришел к нам в офис во вторник и потребовал боя с Умаром»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Даны Уайта
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