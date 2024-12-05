Уайт − об Умаре: «Мы предложили ему бой с Мерабом посреди ночи, но он сказал: «В любое время, в любом месте»

Дана Уайт рассказал, как Умар Нурмагомедов отреагировал на бой с Мерабом Двалишвили.

«Когда мы позвонили Умару, он спал в Дагестане. Но мы получили ответ: «Да, черт возьми. В любое время и в любом месте» − сказал президент UFC Дана Уайт .

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Уайт − о Мерабе: «Он пришел к нам в офис во вторник и потребовал боя с Умаром»