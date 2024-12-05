Уайт − о Мерабе: «Он пришел к нам в офис во вторник и потребовал боя с Умаром»
Президент UFC Дана Уайт заявил, что Мераб Двалишвили был инициатором боя с Умаром Нурмагомедовым.
«Мераб пришел к нам в офис поздним вечером во вторник и сказал, что устал терпеть неуважение со стороны Умара. Он потребовал этот бой как можно скорее», − сказал президент UFC Дана Уайт.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Даны Уайта
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