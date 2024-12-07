Умар – Мерабу после стычки: «Здесь много охраны. Позвони мне, я буду в Вегасе. И посмотрим»
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили устроили стычку перед пресс-конференцией.
В Лас-Вегасе перед пресс-конференцией, посвященной UFC 311, произошла стычка между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.
«Здесь много охраны. Позвони мне, я буду в Вегасе. И посмотрим», – сказал Умар Мерабу.
Титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым пройдет в ночь на 19 января.
Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Home of Fight
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