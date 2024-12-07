Умар – Мерабу после стычки: «Здесь много охраны. Позвони мне, я буду в Вегасе. И посмотрим»

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили устроили стычку перед пресс-конференцией.

В Лас-Вегасе перед пресс-конференцией, посвященной UFC 311, произошла стычка между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

«Здесь много охраны. Позвони мне, я буду в Вегасе. И посмотрим», – сказал Умар Мерабу.

Титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым пройдет в ночь на 19 января.

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