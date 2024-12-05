Мераб − о бое с Умаром: «Погнали, черт возьми»

Мераб Двалишвили отреагировал на анонс боя с Умаром Нурмагомедовым.

«Погнали, черт возьми», − написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили , который 19 января подерется с Умаром Нурмагомедовым .

Уайт − о Мерабе: «Он пришел к нам в офис во вторник и потребовал боя с Умаром»

Уайт − об Умаре: «Мы предложили ему бой с Мерабом посреди ночи, но он сказал: «В любое время, в любом месте»