Шавкат и Гэрри пожали руки за кулисами турнира UFC 310
Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри встретились перед боем на UFC 310.
8 декабря Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри подерутся на турнире UFC. Во время медиа-дня бойцы встретились за кулисами, обменявшись рукопожатиями.
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Чарльз Оливейра будет в углу Иэна Гэрри в бою с Шавкатом Рахмоновым
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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