Чарльз Оливейра будет в углу Иэна Гэрри в бою с Шавкатом Рахмоновым
Чарльз Оливейра будет в углу Иэна Гэрри на UFC 310.
«Чарльз Оливейра – мой любимый активный боец UFC. У него не бывает скучных боев, он всегда показывает зрелище», – сказал Иэн Гэрри.
Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри подерутся 7 декабря на UFC 310.
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Шавкат Рахмонов: «Гэрри не опубликовал концовку нашего спарринга, где он сдается после удушения»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Иэна Гэрри
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