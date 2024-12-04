Чарльз Оливейра будет в углу Иэна Гэрри в бою с Шавкатом Рахмоновым

Чарльз Оливейра будет в углу Иэна Гэрри на UFC 310.

«Чарльз Оливейра – мой любимый активный боец UFC. У него не бывает скучных боев, он всегда показывает зрелище», – сказал Иэн Гэрри .

Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри подерутся 7 декабря на UFC 310.

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