Алджамейн Стерлинг: «Гэрри победит Рахмонова по очкам»

Алджамейн Стерлинг высказался о бое между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри.

«В этом бою склоняюсь к победе Гэрри. Он хорошо контролирует дистанцию. Он побил Майкла Пейджа, которого трудно сдержать. Думаю, он выиграет по очкам», – сказал Алджамейн Стерлинг .

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