Мераб дал совет Умару: «Работай, ты не на моем уровне. Заслужи титульник, но не из-за фамилии»
Мераб Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов отказался страховать бой на UFC 306.
«Напомню, что я согласился страховать бой Шона О’Мэлли и Марлона Веры. А Умар отказался быть запасным в моем бою с Шоном, хоть UFC его просили.
Этот парень хочет, чтобы ему приносили титульные бои в качестве завтрака в постель. Вот мой урок: Умар, работай. Ты не на моем уровне.
Заслужи свой титульный бой наравне с остальными, кто не получал подарков из-за фамилии. Урок закончен», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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