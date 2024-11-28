  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мераб дал совет Умару: «Работай, ты не на моем уровне. Заслужи титульник, но не из-за фамилии»
5

Мераб дал совет Умару: «Работай, ты не на моем уровне. Заслужи титульник, но не из-за фамилии»

Мераб Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов отказался страховать бой на UFC 306.

«Напомню, что я согласился страховать бой Шона О’Мэлли и Марлона Веры. А Умар отказался быть запасным в моем бою с Шоном, хоть UFC его просили.

Этот парень хочет, чтобы ему приносили титульные бои в качестве завтрака в постель. Вот мой урок: Умар, работай. Ты не на моем уровне.

Заслужи свой титульный бой наравне с остальными, кто не получал подарков из-за фамилии. Урок закончен», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
logoMMA
logoМераб Двалишвили
легчайший вес
logoУмар Нурмагомедов
logoUFC
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Менеджер Умара − о бое с Мерабом: «Вероятность поединка оцениваю в 98%»
1сегодня, 07:48
О’Мэлли − о Мерабе: «Он наглухо перекрылся, боится Умара»
826 ноября, 15:40
Ян − о бое Двалишвили и Умара: «Думаю, Мераб избегает этого поединка, это опасно для него»
420 ноября, 15:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чендлер раскритиковал себя за бой с Оливейрой: «Два балла из 10, не могу описать, насколько ужасно это было»
1сегодня, 10:28
Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»
9сегодня, 09:56
Взвешивание финал сезона PFL-2024: Хизриев легче Лауфнейна, Мусаев тяжелее Умалатова
сегодня, 09:45
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-декабре-2024
91сегодня, 09:05
Хабиб поддержал криптовалюту «Осужденный Макрегор»: «Молодцы, ребята, он заслужил наказание»
14сегодня, 08:48
Абдель-Азиз призвал Хьюза не привозить Конора на бой с Усманом: «Вероятно, Пола и его команду депортируют из Дубая»
1сегодня, 08:39
Стерлинг завершил тренировочный лагерь перед боем с Евлоевым: «Работа сделана»
4сегодня, 07:59
Немков назвал справедливым лидерство Махачева в рейтинге P4P UFC: «Ислам дерется с топовыми бойцами, а Джонс побил Миочича»
5сегодня, 07:56
Менеджер Умара − о бое с Мерабом: «Вероятность поединка оцениваю в 98%»
1сегодня, 07:48
Александр Емельяненко: «Мы такая нация, что сначала нам страшно, а потом становится похер. А когда нам похер, то всем становится страшно»
22вчера, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
сегодня, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
225 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото