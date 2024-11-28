Мераб дал совет Умару: «Работай, ты не на моем уровне. Заслужи титульник, но не из-за фамилии»

Мераб Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов отказался страховать бой на UFC 306.

«Напомню, что я согласился страховать бой Шона О’Мэлли и Марлона Веры. А Умар отказался быть запасным в моем бою с Шоном, хоть UFC его просили.

Этот парень хочет, чтобы ему приносили титульные бои в качестве завтрака в постель. Вот мой урок: Умар, работай. Ты не на моем уровне.

Заслужи свой титульный бой наравне с остальными, кто не получал подарков из-за фамилии. Урок закончен», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»