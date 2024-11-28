Менеджер Умара − о бое с Мерабом: «Вероятность поединка оцениваю в 98%»

Менеджер Умара Нурмагомедова оценил вероятность боя с Мерабом Двалишвили.

«Вероятность того, что Умар подерется с Мерабом за пояс следующим, я оцениваю на 98%. Мераб отказался от этой опции? Знаете, я вообще Мераба очень сильно уважаю. Мне нравится этот парень, я его знаю давно.

Он и как человек хороший, и как боец он − заслуженный чемпион. Мне просто кажется, что у него плохой советчик и подсказчик. Он по линии Алджамейна Стерлинга идет.

И по-моему, то, что ты говоришь, — это Алджамейн Стерлинг сказал. Я думаю, Мерабу нужно пересмотреть, от кого он берет советы в медиаполе», − сказал менеджер Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.

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