Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили на UFC 311

UFC анонсировал титульный бой между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в соглавном событии которого пройдет титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым .

Двалишвили стал чемпионом в сентябре-2024, когда победил Шона О’Мэлли. Нурмагомедов в последний раз дрался в августе-2024, когда победил Кори Сэндхагена.

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