Шара Буллет готов драться с Костой и Пейджем: «Больше хочу бой с Майклом, Пауло – нестабильный, может не выйти. Не хочу себе праздник портить»
«Хотелось бы подраться как с Пейджем, так и с Костой. Но больше с Майклом, потому что Пауло почему-то нестабильный – часто на бои не выходит. Я не хочу ждать боя, для меня это праздник, который не хочется себе портить.
Пейдж - очень заряженный парень. Интересно двигается, прикольный чувак. Я немного отличаюсь от него ментальностью – я родился в тех местах, где зарождаются войны. А он на релаксе, для него это танец.
Я бы не стал с ним бороться, а просто следовал бы своему стилю. У него нестандартная стойка, техника, но каждый раз, когда я сталкиваюсь в клетке с такими, как он, в итоге я для них оказываюсь неудобным. Уверен, что бой с Пейджем не стал бы исключением», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Пейдж – о бэкфисте Буллета: «Потрясающе красиво. Но готов поспорить, что поймаю его в похожей ситуации»
Шара Буллет раскритиковал Двалишвили за слова о Дагестане: «Мерабу нужно благодарить Россию, иначе бы Грузию захватили»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий