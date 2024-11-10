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Шара Буллет готов драться с Костой и Пейджем: «Больше хочу бой с Майклом, Пауло – нестабильный, может не выйти. Не хочу себе праздник портить»

Шара Буллет рассказал, каким видит бой с Майклом Пейджем.

«Хотелось бы подраться как с Пейджем, так и с Костой. Но больше с Майклом, потому что Пауло почему-то нестабильный – часто на бои не выходит. Я не хочу ждать боя, для меня это праздник, который не хочется себе портить.

Пейдж - очень заряженный парень. Интересно двигается, прикольный чувак. Я немного отличаюсь от него ментальностью – я родился в тех местах, где зарождаются войны. А он на релаксе, для него это танец.

Я бы не стал с ним бороться, а просто следовал бы своему стилю. У него нестандартная стойка, техника, но каждый раз, когда я сталкиваюсь в клетке с такими, как он, в итоге я для них оказываюсь неудобным. Уверен, что бой с Пейджем не стал бы исключением», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Пейдж – о бэкфисте Буллета: «Потрясающе красиво. Но готов поспорить, что поймаю его в похожей ситуации»

Шара Буллет раскритиковал Двалишвили за слова о Дагестане: «Мерабу нужно благодарить Россию, иначе бы Грузию захватили»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Red Corner MMA
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Пейдж
logoПауло Коста
logoШарабутдин Магомедов
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