Нганну – о нежелании Джонса драться с Аспиналлом: «Этот поединок ничего ему не даст, кроме денег»

Нганну понимает, почему Джонс не хочет драться с Аспиналлом.

«Джон Джонс сказал, что ему не нужен бой с Аспиналлом , и если подумать, то, в общем-то, это правда...

Он ничего не сможет заработать в этом поединке, если только не деньги. А для Тома этот поединок будет всем», – считает экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну .

Джонсон считает, что Аспиналл может побить Джонса: «У Тома есть скорость и сила, чтобы доставить Джону проблемы»

Аспиналл считает, что Джонс хочет драться с ним: «У него гигантское эго»