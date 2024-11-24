Нганну – о нежелании Джонса драться с Аспиналлом: «Этот поединок ничего ему не даст, кроме денег»
Нганну понимает, почему Джонс не хочет драться с Аспиналлом.
«Джон Джонс сказал, что ему не нужен бой с Аспиналлом, и если подумать, то, в общем-то, это правда...
Он ничего не сможет заработать в этом поединке, если только не деньги. А для Тома этот поединок будет всем», – считает экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Джонсон считает, что Аспиналл может побить Джонса: «У Тома есть скорость и сила, чтобы доставить Джону проблемы»
Аспиналл считает, что Джонс хочет драться с ним: «У него гигантское эго»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TMZ
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