Петр Ян: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли, но он выбыл на 12 месяцев, может, забеременел»

Петр Ян хочет провести реванш против Шона О’Мэлли.

«Хочу провести реванш с Шоном О’Мэлли , но он выбыл на 12 месяцев, может, он забеременел. Не знаю, что будет, посмотрим», – сказал Петр Ян .

Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.

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