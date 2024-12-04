Петр Ян: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли, но он выбыл на 12 месяцев, может, забеременел»
Петр Ян хочет провести реванш против Шона О’Мэлли.
«Хочу провести реванш с Шоном О’Мэлли, но он выбыл на 12 месяцев, может, он забеременел. Не знаю, что будет, посмотрим», – сказал Петр Ян.
Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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