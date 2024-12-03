Том Аспиналл дал интервью журналисту Пирсу Моргану

Том Аспиналл опубликовал фото с Пирсом Морганом.

«Лучший болтун в городе и Пирс Морган. Большое интервью − скоро», − написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

В последний раз Аспиналл дрался в июле-2024, когда нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде.

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