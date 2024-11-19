Джонсон считает, что Аспиналл может побить Джонса: «У Тома есть скорость и сила, чтобы доставить Джону проблемы»

Деметриус Джонсон высказался о возможном бое между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом.

«У Тома Аспиналла есть скорость, атлетизм и сила, чтобы доставить Джону Джонсу проблемы.

Аспиналл может побить его. Не испытываю никаких проблем, говоря это», − сказал бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон .

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