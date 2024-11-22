Аспиналл заявил, что ведет переговоры о новом бое: «Просто жду дату»

Том Аспиналл сообщил о переговорах с UFC о новом бое.

«Сейчас мы ведем переговоры, честно говоря. Сейчас я просто жду дату, вот и все», − сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл , который в июле-2024 нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде.

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