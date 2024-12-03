Иэн Гэрри намерен стать двойным чемпионом UFC: «Сначала я разберусь с Шавкатом, заберу пояс, а затем отберу титул у Чимаева»
Иэн Гэрри планирует стать двойным чемпионом UFC.
«Я молодой парень, который мечтал попасть сюда, мечтал видеть себя на рекламных билбордах UFC.
Мне хотелось выступить против самых страшных парней в мире. Мой идеальный сценарий − победа над Шавкатом и титул в полусреднем весе.
Затем я перейду в средний вес, подерусь с Хамзатом Чимаевым и заберу у него пояс. Меня никто не пугает. Я осознаю талант и дары, которыми меня наделил Господь», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.
Шавкат заявил, что Усман и Ковингтон отказались драться с ним на UFC 310: «Камару не хотел рисковать, а Колби только болтает»
Усман − об отказе драться с Шавкатом: «Мне говорят, что я испугался. Чемпион мира боится? Да заткнитесь»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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