Иэн Гэрри намерен стать двойным чемпионом UFC: «Сначала я разберусь с Шавкатом, заберу пояс, а затем отберу титул у Чимаева»

Иэн Гэрри планирует стать двойным чемпионом UFC.

«Я молодой парень, который мечтал попасть сюда, мечтал видеть себя на рекламных билбордах UFC.

Мне хотелось выступить против самых страшных парней в мире. Мой идеальный сценарий − победа над Шавкатом и титул в полусреднем весе.

Затем я перейду в средний вес, подерусь с Хамзатом Чимаевым и заберу у него пояс. Меня никто не пугает. Я осознаю талант и дары, которыми меня наделил Господь», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри .

Шавкат заявил, что Усман и Ковингтон отказались драться с ним на UFC 310: «Камару не хотел рисковать, а Колби только болтает»

Усман − об отказе драться с Шавкатом: «Мне говорят, что я испугался. Чемпион мира боится? Да заткнитесь»