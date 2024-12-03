Усман − об отказе драться с Шавкатом: «Мне говорят, что я испугался. Чемпион мира боится? Да заткнитесь»

Камару Усман резко отреагировал на обвинения в отказе драться с Шавкатом Рахмоновым.

«Я вижу этих людей в интернете, которые пишут: «О, ты испугался, ты слился». Когда чей-то любимец не получает желаемый бой, то его фанаты начинают жаловаться: «О, нет, этот парень боится». Ребята, заткнитесь.

Чемпион мира, раз за разом защищавший пояс, боится? Да заткнитесь. Он просто не получил то, чего хотел. Это как если бы мама сказала ему: «Нет, сегодня ты не получишь эту игрушку». Так что он не получит эту игрушку, поэтому закройте рты», − сказал полусредневес UFC Камару Усман .

Шавкат заявил, что Усман и Ковингтон отказались драться с ним на UFC 310: «Камару не хотел рисковать, а Колби только болтает»