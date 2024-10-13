Цзю считает, что Бивол победил Бетербиева: «Я бы отдал Дмитрию 116-112»
Константин Цзю высказался о бое между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
«Я отдал бой Биволу: 116-112», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
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«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Спорт-Экспресс»
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