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Цзю считает, что Бивол победил Бетербиева: «Я бы отдал Дмитрию 116-112»

Константин Цзю высказался о бое между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я отдал бой Биволу: 116-112», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

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«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКонстантин Цзю
полутяжелый вес
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
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