Немков – о будущем в PFL: «Важно, с какой периодичностью я буду драться. Если с такой же, как сейчас, то это неинтересно. Готов биться трижды в год»

Вадим Немков рассказал о своем будущем в PFL.

«Видимо, меня неправильно интерпретировали. Будем смотреть на предложенные условия и с какой периодичностью будут организовывать поединки. Если с такой же, как сейчас, то это неинтересно. Мне необходимо драться, пока возраст позволяет и есть возможность. Сейчас готов биться три раза в год», – заявил экс-чемпион Bellator Вадим Немков .

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