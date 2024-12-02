Артур Бетербиев: «Я бы хотел провести бой с Усиком»

Артур Бетербиев рассказал, что заинтересован в поединке с Александром Усиком.

«Я бы хотел провести бой с Усиком в тяжелом весе. Усик хорошо поработал. Он лучше всех выполняет свою работу», – сказал Артур Бетербиев .

В октябре 2024 года Бетербиев победил Дмитрия Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри запланирован на 21 декабря.

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