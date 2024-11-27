Тренер Бетербиева: «Артур не был готов к бою с Биволом. Нога не зажила после операции»

Тренер Бетербиева рассказал о травме, которая помешала ему в бою против Бивола.

«Беда в том, что Артур не был готов к этому бою. У него была операция, нога не зажила. Раньше мы очень много ходили по горам, бегали, а тут он эту работу заменил велосипедом. Мое мнение, что Артур чуть боялся, что может не выдержать дистанцию, потому что знал, что не совсем готов. Если бы он был здоров, он был бы в два раза сильнее.

Как мне Артур сказал, возраст – это только цифры. Он хорошо выглядит для своего возраста, он получает огромное удовольствие от своей работы, он кайфует. Если бы этого не было, он бы не боксировал. У Артура горят глаза, ему нравится тяжелая работа, это самое главное», – сказал тренер Нурипаша Талибов.

Бетербиев 12 октября победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде (Дэн Рафаэл)