Глава PFL Мюррей – о поединке Джонса и Нганну: «Джон этого хочет, Фрэнсис этого хочет. Все зависит только от желания UFC»

PFL хотят организовать поединок Фрэнсиса Нганну и Джона Джонса.

«Да, мы поддерживаем этот бой. Джон Джонс хочет драться, Фрэнсис Нганну хочет драться. Мы все хотим этого.

Наши партнеры здесь, в Саудовской Аравии, хотят этот бой. Поэтому все сводится к тому, хочет ли UFC устроить поединок или нет», – заявил генеральный директор PFL Питер Мюррей.

Дэн Харди: «Джонс – не лучший тяжеловес мира. Это определит бой Нганну и Аспиналла»

Нганну намекнул на бой с Джонсом: «Есть только один правильный бой, который умножит твои благословения»