  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Глава PFL Мюррей – о поединке Джонса и Нганну: «Джон этого хочет, Фрэнсис этого хочет. Все зависит только от желания UFC»
6

Глава PFL Мюррей – о поединке Джонса и Нганну: «Джон этого хочет, Фрэнсис этого хочет. Все зависит только от желания UFC»

PFL хотят организовать поединок Фрэнсиса Нганну и Джона Джонса.

«Да, мы поддерживаем этот бой. Джон Джонс хочет драться, Фрэнсис Нганну хочет драться. Мы все хотим этого.

Наши партнеры здесь, в Саудовской Аравии, хотят этот бой. Поэтому все сводится к тому, хочет ли UFC устроить поединок или нет», – заявил генеральный директор PFL Питер Мюррей.

Дэн Харди: «Джонс – не лучший тяжеловес мира. Это определит бой Нганну и Аспиналла»

Нганну намекнул на бой с Джонсом: «Есть только один правильный бой, который умножит твои благословения»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSport
logoMMA
logoФрэнсис Нганну
PFL
logoДжон Джонс
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»
525 ноября, 09:27
Нганну ждет Винисиуса в сборной Камеруна: «Мы с нетерпением ждем твоего возвращения домой. ЧМ-2026, мы идем!»
1724 ноября, 17:13Фото
Нганну не считает Джонса лучшим тяжеловеcом в истории и хочет с ним подраться: «Я претендую на титул. Мы оба точно хотим этого боя»
1724 ноября, 14:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роберт Уиттакер: «Чимаев станет кошмаром для топовой пятерки дивизиона»
218 минут назад
Токов – о бое со Шлеменко: «Если будет возможность, постараюсь закончить досрочно»
31 минуту назад
Александр Емельяненко подписал контракт с новой организацией
240 минут назад
Арман Царукян: «UFC дал мне личного охранника. Чтобы я больше не ударил никакого фаната»
252 минуты назадФото
Белал Мухаммад: «Я никогда не подерусь с Исламом Махачевым. Он мой брат»
3сегодня, 13:51
Джошуа может подраться с победителем боя Чжилей – Кабаел
1сегодня, 13:44
Камил Гаджиев: «Немков должен продолжить карьеру в UFC»
3сегодня, 13:20
Алексей Олейник: «Волкову по силам взять реванш у Гана, у него больше опыта»
1сегодня, 12:47
Диллиан Уайт: «Хочу взять реванш у Джошуа и Фьюри»
1сегодня, 12:38
Фьюри в реванше против Усика будет на 5 кг тяжелее (Гарет Дэвис)
4сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото