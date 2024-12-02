Глава PFL Мюррей – о поединке Джонса и Нганну: «Джон этого хочет, Фрэнсис этого хочет. Все зависит только от желания UFC»
PFL хотят организовать поединок Фрэнсиса Нганну и Джона Джонса.
«Да, мы поддерживаем этот бой. Джон Джонс хочет драться, Фрэнсис Нганну хочет драться. Мы все хотим этого.
Наши партнеры здесь, в Саудовской Аравии, хотят этот бой. Поэтому все сводится к тому, хочет ли UFC устроить поединок или нет», – заявил генеральный директор PFL Питер Мюррей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSport
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